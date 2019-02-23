Большунов: проиграл золото, а не выиграл серебро

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Россиянин Александр Большунов подвел итоги скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

«Оцениваю итог, как проигранное золото, какое тут выигранное серебро? Медаль да, хорошо. Надо радоваться всем медалям, но когда есть возможность, проигрываешь самую малость. Можно сказать, сам виноват. Но чемпионат мира еще не закончился», — цитирует Большунова РИА «Новости».

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Спортсмен отметил, что у него не получилось провести гонку по плану.

По итогам скиатлона Большунов занял второе место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Сергей Устюгов заявил, что не заслужил участия в командной спринтерской гонке.