Устюгов намерен отказаться от участия в командном спринте
Россиянин Сергей Устюгов заявил, что не заслужил участия в командной спринтерской гонке на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
«Настроение отличное, неплохо пробежал гонку, не попал в призы, но это не повод расстраиваться, бывает, ничего страшного не случилось. Норвежец Йоханнес Клебо шел пешком, и я так понял, что он экономит силы на завтра.
Сам я завтра не буду принимать участия в гонке — не бегал ни одного классического спринта в этом сезоне и, по сути, просто не заслужил того, чтобы там участвовать», — приводит слова Устюгова РИА «Новости».
Спортсмен отметил, что в сборной России сейчас в хорошей форме находятся Глеб Ретивых и Александр Большунов.
«Если же тренерский штаб будет настаивать на том, чтобы на старт вышел я, буду отказываться — скажу, что я просто не готов», — добавил лыжник.
В скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зеефельде Устюгов занял девятое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.