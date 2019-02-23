Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира
Россиянин Александр Большунов завоевал серебро в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде, сообщает ТАСС.
Одержал победу норвежец Шур Рете. Третье место занял его соотечественник Мартин Сундбю.
24 февраля на мировом первенстве пройдут женский и мужской командные спринты.
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Турнир завершится 3 марта.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в скиатлоне на дистанции 15 километров на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.