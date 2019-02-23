Кремлев: Нурмагомедов тренируется как боксер и может выйти против Мейвезера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/609/12067609/MyCollages__3_-pic905-895x505-30070.jpg">

Генеральный секретарь Федерации бокса России, вице-президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Умар Кремлев рассказал о том, что сделал предложение чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову провести поединок с американским боксером Флойдом Мейвезером, передает Sport24.

Генсек российской организации хочет устроить для спортсменов бой на ринге.

Реклама

«Хабиб уже начал тренироваться как боксер, и надеюсь, что примет предложение, которое я сделал. Пока это секрет, возможно, он его сам скоро обо всем расскажет. Если Хабиб согласится, то Мейвезер только мечтает об этом бое», — отметил Кремлев.

Генсека федерации избрали на пост вице-президента EUBC на генеральной ассамблее в Москве 23 февраля.

Ранее сообщалось, что легенда UFC Сен-Пьер намерен объявить о завершении карьеры.