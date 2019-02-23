Генсека Федерации бокса России Кремлева избрали вице-президентом EUBC

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Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев стал вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC), сообщает РИА «Новости».

По информации пресс-службы федерации, Кремлева избрали на генеральной ассамблее в Москве.

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Генсек российской организации набрал большинство голов делегатов в первом туре — 25. Остальные 15 были отданы за другие страны: восемь за Нидерланды, три за Украину, два за Турцию, два бюллетеня были испорчены.

Во второй турнире был выбран глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус. Третьим вице-президентом признан президент Федерации бокса Турции Эюп Гозгеч.

Ранее чемпион мира в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Сауль Альварес рассказал о готовности встретиться с россиянином Сергеем Ковалевым, который владеет поясом Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.