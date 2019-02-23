Логинов пропустил чемпионат Европы из-за ошибки СБР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/387/12127387/RIAN_5751389.HR-pic905-895x505-25429.jpg">

Биатлонист сборной России Александр Логинов пропустил чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки, допущенной Союзом биатлонистов России (СБР), сообщает «Тюменская Арена».

Наставник национальной команды Максим Кугаевский рассказал о причинах данной проблемы.

Реклама

«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Еще три дня назад я предупреждал президента СБР Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте», — отметил специалист.

Также он заявил, что глава СБР Владмимр Драчев не отвечает ему на телефонные звонки.

«В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту, и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает. Налицо техническая ошибка, люди правила не читали. И теперь представьте состояние лидера сборной России», — заключил Кугаевский.

Чемпионат Европы завершится 24 февраля.

Ранее определился состав сборной России по биатлону на зимнюю Универсиаду в Красноярске.