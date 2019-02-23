Абрамович побывал в Казани и мог обсудить покупку «Рубина»
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович провел неделю в Казани, сообщает «Бизнес Online».
Миллиардер находился в российском городе в феврале инкогнито. Он приехал в столицу Татарстана ради процедуры детокса в элитном спа-комплексе.
По данным источника, помимо забот о здоровье, целью приезда Абрамовича могло быть обсуждение возможного приобретения казанского «Рубина».
На данный момент клуб испытывает серьезные финансовые проблемы: он должен некоторым футболистам их зарплаты и компенсации за трансферы другим командам. Из-за этого «казанцы» расстались с рядом достойных спортсменов.
Отмечается, что в сети появилась информация о сомнениях российского миллиардера по поводу «Челси», так как он испытывает давление со стороны западных государств.
Ранее наставник английского клуба «Дерби» Фрэнк Лампард поделился мнением о слухах, которые ходят вокруг его назначения на пост главного тренера «Челси».