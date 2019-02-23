Соперница Медведевой выступала через боль на Кубке России

<img src="">

Российская фигуристка Анна Тарусина прокомментировала свое выступление в финале Кубка России, передает «Советский спорт».

Спортсменка заняла шестое место на турнире.

«Ребята, спасибо за переживания. Кто-то заметил, я действительно катала с больным коленом. Это очень неприятная боль, надеюсь, что этого было почти незаметно. Люблю», — написала Тарусина в твиттере.

Реклама

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева одержала победу на турнире, набрав 222,90 балла. Второй стала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (221,19), третьей — Виктория Васильева (208,75).

Ранее сообщалось, что Медведева слышала крики заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой во время проката на Кубке России.