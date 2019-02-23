Бобровский вышел на первое место в НХЛ по шатаутам за три сезона

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Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз» (3:0), сообщает «Советский спорт».

Российский вратарь отразил 22 броска. Этот «сухарь» стал для игрока «Коламбуса» четвертым в нынешнем сезоне. Всего в активе у Бобровского 16 шатаутов в регулярных чемпионатах, начиная с сезона-2016/17.

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Таким образом, по этому показателю россиянин вышел на первое место в НХЛ, сравнявшись со своим соотечественником — Андреем Василевским из «Тампы-Бэй Лайтнинг». Третья строчка данного топа принадлежит Пекке Ринне из «Нэшвилл Предаторз» — 14 «сухарей» за три сезона.

Ранее «Колорадо» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ.