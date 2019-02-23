Медведева тренировалась у Москвиной перед финалом Кубка России

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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева перед финалом Кубка России в Великом Новгороде тренировалась в Санкт-Петербурге в клубе заслуженного тренера России Тамары Москвиной, сообщает РИА «Новости».

Подопечная Брайана Орсера одержала победу на турнире, набрав 222,90 балла. Второе место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (221,19), третье — Виктория Васильева (208,75).

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«Ее тренер позвонил и попросил, чтобы два дня перед Кубком России Женя потренировалась у нас. Наш клуб и руководство всегда приветствуют, когда на нашем катке катается любой член сборной России. Мы рады, если к нам в гости приходят пары или одиночники, приглашаем приезжать к нам и всегда с удовольствием поделимся нашими условиями. С этим не было совершенно никаких проблем. Следила за выступлением Жени на Кубке России, впечатление осталось хорошее», — рассказала Москвина.

Фигуристка претендует на место в составе сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме.

Ранее сообщалось, что Тарасова получила удовольствие от прокатов Медведевой и Туктамышевой.