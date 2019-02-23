«Коламбус» обыграл «Оттаву» благодаря шатауту Бобровского

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» в выездном мачте оказался сильнее «Оттавы Сенаторз», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась победой гостей со счетом 0:3.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил четвертый шатаут в сезоне, отразив все 22 броска по своим воротам. Форвард Артемий Панарин провел на льду 19:53.

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«Блю Джекетс» одержали первую победу за три матча и вернулись в зону плей-офф Восточной конференции, заработав 71 очко. «Оттава» занимает последнее место в регулярном чемпионате, имея в активе 49 очков.

Ранее капитан «Эдмонтона» был дисквалифицирован за удар соперника в голову.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Коламбус Блю Джекетс» (Колумбус) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 — Андерсон (Дюбуа, Дюклер) — 14:43;

0:2 — Аткинсон (Дубински, Джонс) — 46:45 (4х5);

0:3 — Бьеркстранд (Веренски, Дюклер) — 57:14.