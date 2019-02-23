Медведева ответила Слуцкой после финала Кубка России

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Евгения Медведева и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина обсудили результаты фигуристки в финале Кубка России, передает «Советский спорт».

«Молодец», — написала бывшая спортсменка под постом Медведевой в инстаграме.

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«Делала все, как ты мне говорила, а-ха-ха», — ответила 19-летняя Евегния.

«Так держать», — закончила диалог Светлана.

Медведева стала победительницей турнира в Великом Новгороде, опередив Елизавету Туктамышеву, с которой они считаются одними из претенденток на путевки на чемпионат мира.

Ранее Ягудин раскритиковал выступление Медведевой в финале Кубка России.