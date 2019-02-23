Ягудин раскритиковал выступление Медведевой в финале Кубка России

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выскзался о выступлении Евгении Межеведевой в финале Кубка России, передает «Советский спорт».

«Да, увидели попытку каскада тройной сальхов — тройной риттбергер. Команда Медведевой ищет что-то свое в программах, ведь никто не знает Женю лучше, чем она сама. Да тренер хвалит, но нужно смотреть правде в глаза — было падение и очень тяжелый двойной каскад, на грани», — сказал бывший спортсмен в эфире «Первого канала».

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Напомним, Медведева выиграла финал Кубка России, получив в итоге 222,90 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева.

Ранее Туктамышеву разозлили вопросы о предстоящем чемпионате мира.