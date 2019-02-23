Уткин сбреет бороду в честь выхода «Краснодара» в 1/8 ЛЕ

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Футбольный комментатор Василий Уткин намерен в ближайшие дни сбрить бороду в честь выхода «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

«Поздравляю с победой! У меня в команде как раз появился новый футболист, которому бриться можно три раза в день. Я же отлично справлюсь своим станком, к понедельнику. А потом отращу заново, я ведь желаю вам только побед», — ответил журналист на твитт «быков».

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Один из болельщиков также спросил, когда можно будет лицезреть Уткина в новом образе.

«В понедельник, в «Футбольном Клубе», — дал ответ комментатор.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов подарить проигравшему спор Уткину бритву.