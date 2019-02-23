«Арсеналу» запретили проводить матчи чемпионата на домашнем стадионе

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Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) объявил о закрытии домашнего стадиона тульского «Арсенала» для проведения матчей национального первенства, передает «Советский спорт».

«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается», — говорится на официальном сайте РПЛ.

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Также руководство лиги сообщило, что ранее выданные рекомендации не были выполнены клубом.

«При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены», — приводится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на домашнем стадионе «Анжи» снимают газон из-за долгов.