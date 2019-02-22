Чемпионка ОИ выразила надежду на возрождение Медведевой

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась относительно соревнований в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде, передает «360».

Серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года одержала победу на турнире, набрав 222,90 балла. Второе место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (221,19), третье — Виктория Васильева (208,75).

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«Женя Медведева каталась не без ошибок, но у нас многоборье. Поэтому ей удалось выиграть. Она, конечно, находится в лучшей форме, чем раньше. Это вызывает надежду на то, что она возрождается. Лиза Туктамышева прекрасно откаталась. Буквально вот этот один каскад, который должен быть тройной лутц — тройной тулуп, не получился. Этот каскад не дал ей возможности набрать недостающие баллы, за счет которых она могла выиграть. Жалко», — отметила Бестемьянова.

Фигуристки претендуют на место в составе сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме.

Ранее сообщалось, что Тарасова получила удовольствие от прокатов Медведевой и Туктамышевой.