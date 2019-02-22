Медведева пообещала передать подаренные фанатами игрушки в детский дом
Серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заявил, что передаст все подаренные фанатами на финале Кубка России мягкие игрушки в детский дом Великого Новгорода, передает РИА «Новости».
Фигуристка одержала победу на турнире, набрав 222,90 балла.
«Все мягкие игрушки будут переданы в великогородский детский дом. Только представьте, как много радости вы доставите не только мне, но и многим детишкам, которые не имеют возможности видеть своих родителей. Этот старт не прошел даром, мы сделали доброе дело», — рассказала Медведева.
Второе место на соревновании заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (221,19), третье — Виктория Васильева (208,75).
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступления Медведевой и Туктамышевой в финале Кубка России.