Российского бойца UFC дисквалифицировали на два года за допинг

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Российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Халида Муртазалиева дисквалифицировали за употребление допинга, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Антидопингового агентства США (USADA), пробы, которые были взяты у спортсмена 3 октября и 6 декабря 2018 года, оказались положительными. USADA постановило отстранить бойца смешанного стиля (ММА) на два года. Наказание вступило в силу с 3 октября 2018 года.

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Отмечается, что россиянин выразил согласие с решением USADA.

Муртазалиев выступает в средней весовой категории. В активе россиянина 14 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что UFC проведет турнир в России во второй раз.