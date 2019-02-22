Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Западной конференции по результатам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает РИА «Новости».
Московский ЦСКА, ставший лидером турнира, выйдет на лед против подмосковного «Витязя». Петербургский СКА сыграет с московским «Спартаком», ярославский «Локомотив» встретится с «Сочи», а финский «Йокерит» — со столичным «Динамо».
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Матчи первого раунда плей-офф начнутся 25 февраля.
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Капризов недоволен своей результативностью.