Тарасова отметила успехи Медведевой в технике

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление серебряной призерки Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой в финале Кубка России, сообщает ТАСС.

Спортсменка одержала победу на турнире, набрав 222,90 балла. Второе место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (221,19), третье — Виктория Васильева (208,75).

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«В короткой программе Женя выиграла 4,5 балла, а сегодня уступила три. Женя, безусловно, стала сильнее, я ее видела на тренировках и в Великом Новгороде на разминках, и она вообще не срывала каскад сальхов-риттбергер. Она готова его делать, просто так же как и у Лизы и у Алины Загитовой, этот элемент стоит в разряде сложных и опасных, поэтому может сорваться в первом исполнении», — заявила Тарасова.

Медведева претендует на место в составе сборной России на чемпионат мира, который будет проходить в японской Сайтаме с 18 марта по 24.

Ранее Туктамышева расстроилась из-за неудачного каскада на Кубке России.