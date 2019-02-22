Тарасова получила удовольствие от прокатов Медведевой и Туктамышевой

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступления серебряной призерки Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой и чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой в финале Кубка России, сообщает ТАСС.

Медведева одержала победу на турнире, набрав 222,90 балла. Второе место заняла Туктамышева (221,19), третье — Виктория Васильева (208,75).

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«Я не являюсь судьей или чей-то поклонницей, не имею никакого отношения к тренировкам ни той, ни другой. Выступали две наши очень сильные одиночницы, и я получила удовольствие от этих соревнований. Оценки судей я не буду обсуждать — они ведь сделали правильно, что поставили Лизу вперед в произвольной программе. А вчера она, к сожалению, не сделала в короткой программе аксель в 3,5 оборота, а без этого элемента она не может соревноваться», — отметила Тарасова.

Фигуристки претендуют на место в составе сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме.

Ранее Медведева рассказала о соперничестве с Туктамышевой.