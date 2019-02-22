Медведева признала, что она слабее Туктамышевой
Серебряная призерка Олимпиады 2018 года Евгения Медведева ответила фанату на гневный комментарий в инстаграме, передает «Советский спорт».
Пользователь социальной сети обвинил фигуристку в том, что она необоснованно считает себя лучше чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой.
На прошедшем Кубке России подопечная Брайана Орсера одолела соперниц с результатом в 222,90 балла. Туктамышева завоевала серебро (221,19).
«Ты и правда думаешь, что флуц был лучше Лизиного лутца или флипок лучше трикселя? По-честному? Дорожка с трудом на третий уровень отплюсована на 4 и 5? Да твой олимпийский прокат и то хуже плюсовали. Все понимают, каким образом тебя пропихнули в сборную. Ну так веди себе тихо на ЧМ. И не надо этих шоу. Лиза выступила сильнее тебя», — заявил один из фанатов.
В ответ на критику Медведева отметила, что Туктамышева превосходит ее в фигурному катании.
«Лиза и правда сильнее меня. Я горжусь ею. Но я сильнее себя вчерашней. Если вы пытаетесь поставить меня на землю, не трудитесь. Я хожу по ней точно так же, как и вы», — подчеркнула спортсменка.
Третье место на турнира заняла Виктория Васильева (208,75).
Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался относительно проката Медведевой в финале Кубка России.