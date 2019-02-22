В России пройдет еще один турнир UFC
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет турнир в России во второй раз, сообщает ТАСС.
По информации MMAJunkie, поединки пройдут в петербургском спорткомплексе «Юбилейный» 20 апреля. Главным боем вечера станет встреча российской бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкова и голландца Алистара Оверима.
Реклама
До этого в России проходил турнир UFC Fight Night 136 15 сентября 2018 года в московском спорткомплексе «Олимпийский». Тогда россиянин Алексей Олейник одолел новозеландца Марка Ханта.
На счету Волкова 30 побед и семь поражений, у Оверима — 44 победы и 17 проигрышей.
Ранее сообщалось, что легенда UFC Сен-Пьер намерен объявить о завершении карьеры.