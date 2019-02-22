Медеведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свое выступление в финале Кубка России, передает «Советский спорт».

Фигуристка одолела соперниц с результатом в 222,90 балла.

«Я недовольна тем, как выступила, потому что знаю, что могу идти намного дальше вперед. Уверена, что у меня получится. Для себя я делаю в фигурном катаним для себя 10%. Потому что мне это нравится, я люблю это дело. Все остальное я делаю для вас, для моей семьи, для страны. Надеюсь, что делаю неплохо», — заявила Медведева.

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Серебро завоевала Елизавета Туктамышева (221,19), бронзу — Виктория Васильева (208,75).

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался относительно проката Медведевой в финале Кубка России.