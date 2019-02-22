Туктамышева не вошла в состав сборной на Универсиаду-2019

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не вошла с состав сборной России на зимнюю Универсиаду 2019 года, которая состоится в Красноярске, сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте министерства спорта России, в утвержденном списке спортсменов национальной команды не числится знаменитая фигуристка.

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В декабре 2018 года тренер спортсменки Алексей Мишин заявил, что его подопечная попала в список кандидатов на участие в Универсиаде.

Соревнование будет проходить с 2 по 12 марта.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление серебряной призерки Игр Евгении Медведевой и Туктамышевой в финале Кубка России.