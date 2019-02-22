Авербух сравнил Медведеву с Загитовой

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Хореограф и серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристок в произвольной программе в финале Кубка России, передает Sport24.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева одержала победу на турнире с результатом в 222,90 балла. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева (221,19), бронзу — Виктория Васильева (208,75).

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«Мы все любим Медведеву и Туктамышеву как больших чемпионок. Борьба за попадание на чемпионат мира условна, потому что идеальных выступлений на Кубке России не было. Неудачный прокат Лизы в короткой программе, но мы должны понимать, что она рисковала и исполняла один из самых сложных элементов. Женя убрала рискованные элементы. Если сравнивать ее с Загитовой, то у Медведевой более легкое содержание программы», — отметил знаменитый хореограф.

Он считает, что у обоих девушек одинаковые шансы оказаться в составе сборной России на чемпионат мира, который состоится в японской Сайтаме.

«Туктамышева может набирать выше из-за удачной короткой программой, чем Медведева. В общем, сложно. Я не завидую тем, кто будет принимать решение по поводу чемпионата мира. Но в любом случае хочу поблагодарить Медведеву за ее фантастические бойцовские качества и за то, что не стала избегать очного противостояния с Лизой Туктамышевой», — подытожил Авербух.

Мировое первенство будет проходить с 18 по 24 марта.

Ранее тренер Медведевой оценил готовность фигуристки к чемпионату мира.