Форвард «Зенита» Азмун признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), иранский футболист стал лидером недели благодаря дублю, который он оформил в ответном матче сине-бело-голубых против турецкого «Фенербахче» (3:1). Победа позволила петербургскому клубу выйти в 1/8 финала турнира.

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На звание лучшего игрока недели также претендовали Патсон Дака из австрийского «Зальцбурга», Пабло Сарабия, выступающий за испанскую «Севилью», и Каллум Хадсон-Одои, играющий в составе лондонского «Челси».

Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» 1 февраля. Матч с «Фенербахче» был второй встречей форварда за новую команду.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб встретится с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы.