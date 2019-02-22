Тренер Медведевой оценил готовность фигуристки к чемпионату мира

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Тренер серебряной призерки Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой Брайан Орсер подвел итоги выступления подопечной в финале Кубка России, передает Sport24.

Фигуристка заняла первое место с результатом в 222,90 балла.

«Я доволен катанием Евгении и ее яростным настроем. Интенсивность была очень высокой, и ставки были не менее высоки. Я думаю, теперь мы ждем окончательного решения. Она упорно тренировалась для этого турнира, а поддержка, которую ей оказывают болельщики, просто невероятна. Это просто здорово для женского катания. Готова ли Евгения выступить на чемпионате мира, если потребуется? Да, конечно», — заявил Орсер.

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Благодаря удачным прокатам Медведева может претендовать на место в составе сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Ранее Медведева назвала фигурное катание борьбой с удовольствием.