Тренер Медведевой оценил готовность фигуристки к чемпионату мира
Тренер серебряной призерки Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой Брайан Орсер подвел итоги выступления подопечной в финале Кубка России, передает Sport24.
Фигуристка заняла первое место с результатом в 222,90 балла.
«Я доволен катанием Евгении и ее яростным настроем. Интенсивность была очень высокой, и ставки были не менее высоки. Я думаю, теперь мы ждем окончательного решения. Она упорно тренировалась для этого турнира, а поддержка, которую ей оказывают болельщики, просто невероятна. Это просто здорово для женского катания. Готова ли Евгения выступить на чемпионате мира, если потребуется? Да, конечно», — заявил Орсер.
Благодаря удачным прокатам Медведева может претендовать на место в составе сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.
Ранее Медведева назвала фигурное катание борьбой с удовольствием.