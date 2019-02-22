Медведева — о победе на Кубке России: у бога на нас свои планы

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась относительно своей победы в финале Кубка России, передает Sport24.

Судьи оценили два проката серебряной призерки Олимпийских игр 2018 года на 222,90 балла.

«В этом сезоне мне мешали мысли о том, что я должна что-то кому-то доказать: «Вот, сейчас я выиграю один этап Гран-при, потом второй…». У бога на нас свои планы. Да, я рада всем этим проигрышам, с которыми я столкнулась в этом сезоне. За это время я сильно изменилась как личность. Повзрослела лет на десять. Многое исправила и правильно расставила приоритеты. В спорте надо бороться, но делать это с удовольствием», — подчеркнула Медведева.

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Второй стала Елизавета Туктамышева (221,19). Третье место заняла Виктория Васильева (208,75).

Ранее Андрей Лазукин завоевал золото в финале Кубка России по фигурному катанию.