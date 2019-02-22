Президентом и гендиректором «Зенита» назначен Александр Медведев

<img src="//img.gazeta.ru/files3/257/12200257/RIAN_5790448.HR-pic905-895x505-62728.jpg">

Президентом и генеральным директором петербургского «Зенита» стал Александр Медведев, сообщает РИА «Новости».

По информации на сайте клуба, Медведев был назначен главой сине-бело-голубых в связи с избранием Александра Дюкова президентом Российского футбольного союза (РФС). Дюков также объявил, что покидает пост председателя совета директоров петербургской команды.

Реклама

«В связи с избранием Александра Дюкова президентом РФС, исполняющим обязанности председателя совета директоров клуба назначена член совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина. Также совет директоров клуба поблагодарил за проделанную работу Сергея Фурсенко, вступившего в должность вице-президента АО «Газпромбанк». Фурсенко будет представителем банка в совете директоров клуба. Президентом-генеральным директором клуба назначен Александр Медведев», — гласит заявление «Зенита».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию конференции РФС.

Ранее новый глава РФС Александр Дюков поделился своими идеями по привлечению болельщиков на соревнования.