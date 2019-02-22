Медведева завоевала золото в финале Кубка России
Фигуристка Евгения Медведева стала победительницей финала Кубка России, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка по сумме двух программ набрала 222,90 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (221,19). Третье место заняла Виктория Васильева (208,75).
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее сообщалось, что Андрей Лазукин завоевал золото в финале Кубка России по фигурному катанию.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород
Женщины
1. Евгения Медведева — 222,90;
2. Елизавета Туктамышева — 221,19;
3. Виктория Васильева — 208,75;
4. Станислава Константинова — 206,67;