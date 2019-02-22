Фигурист Лазукин завоевал золото в финале Кубка России
Фигурист Андрей Лазукин завоевал золото в финале Кубка России по фигурному катанию, сообщает ТАСС.
По сумме двух программ спортсмен получил 242,17 балла. Во время произвольного проката спортсмен упал с четверного тулупа.
Второе место занял Александр Петров (234,85), третьим стал Антон Шулепов (231,45).
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Также 22 февраля свои произвольные программы представят женщины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева безошибочно провела тренировку перед произвольной программой в финале Кубка России.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород
Мужчины
1. Андрей Лазукин — 242,17
2. Александр Петров — 234,85
3. Антон Шулепов — 231,45