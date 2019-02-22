ФИФА назвала срок запрета регистрации новых игроков для «Челси»

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Международная федерация футбола (ФИФА) запретила лондонскому «Челси» регистрировать новых игроков, сообщает «Советский спорт».

По информации с официального сайта ФИФА, дисциплинарный комитет организации решил наложить на английский клуб трансферный запрет. «Синие» не смогут покупать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов. Клуб признали виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.

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Лондонцев также оштрафовали на 600 тысяч швейцарских франков.

Футбольная ассоциация Англии наказана штрафом в размере 510 тысяч франков.

Таким образом, «Челси» сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20.

Ранее англичане обыграл шведский «Мальме» и вышли в следующий раунд Лиги Европы.