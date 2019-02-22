Дюков назвал главную цель сборной России
Новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поставил цель перед сборной России, передает ТАСС.
По его словам, национальная команда должна стремиться попасть в первую десятку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
«Конечно, нынешнее положение нашей сборной в рейтинге ФИФА не может нас устраивать. Мы должны стремиться войти в первую десятку, и это нам по силам. Нужны лишь серьезные улучшения», — заявил глава РФС.
22 февраля Дюков был избран президентом Российского футбольного союза на внеочередной конференции в Москве.
Сборная России на данный момент занимает 50-е место в рейтинге ФИФА. Первое место у сборной Бельгии, на втором расположилась команда Франции, на третьем — сборная Бразилии.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию внеочередной конференции РФС.
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