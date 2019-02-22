Фанаты «Спартака» обвинили клуб в дискриминации мужчин

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Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намерена бойкотировать матча чемпионата России против «Краснодара», передает «Советский спорт».

Отмечается, что фанаты недовольны решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) из-за расистской кричалки в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.

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«Мы считаем решение КДК предвзятым по отношению к болельщикам «Спартака». Тысячам людей, купившим абонементы на весь сезон, руководство РФС запрещает посещать матч, за посещение которого болельщики уже заплатили, при этом всем предлагается приобрести билеты (то есть повторно оплатить посещение этой игры) и спокойно присутствовать на игре», — говорится в заявлении «Фратрии».

Также фанаты обвинили представителей «Спартака» в дискриминации.

«Вчера клуб выступил с заявлением, что лица женского пола, обладающие абонементами, могут получить бесплатные билеты на игру с «Краснодаром». То есть клуб в очередной раз разделил своих болельщиков на хороших и плохих, теперь по половому признаку», — отмечается в сообщении фанатов.

Ранее одноклубник Дениса Глушакова высказался о критике фанатов в адрес хавбека.