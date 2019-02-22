Норвежский лыжник назвал Устюгова «неконтролируемым русским медведем»
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о конфликте, который произошел в полуфинале спринтерской гонки на чемпионате мира между его соотечественником Йоханнесои Клэбо и россиянином Сергеем Устюговым, передает «Советский спорт».
Во время заезда норвежец наехал на лыжи российского спортсмена. После финиша Устюгов толкнул соперника и похлопал его по щеке.
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«Выглядит так, что он немного неконтролируемый. Он русский медведь, и сегодня он еще раз это подтвердил», — цитирует Иверсена Dagbladet.
После инцидента Устюгов был дисквалифицирован.
Ранее россиянин высказался о стычке с Клебо после полуфинала спринта.