Норвежский лыжник назвал Устюгова «неконтролируемым русским медведем»

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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о конфликте, который произошел в полуфинале спринтерской гонки на чемпионате мира между его соотечественником Йоханнесои Клэбо и россиянином Сергеем Устюговым, передает «Советский спорт».

Во время заезда норвежец наехал на лыжи российского спортсмена. После финиша Устюгов толкнул соперника и похлопал его по щеке.

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«Выглядит так, что он немного неконтролируемый. Он русский медведь, и сегодня он еще раз это подтвердил», — цитирует Иверсена Dagbladet.

После инцидента Устюгов был дисквалифицирован.

Ранее россиянин высказался о стычке с Клебо после полуфинала спринта.