Сборной России поставили задачу попасть в топ-10 рейтинга ФИФА

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Перед сборной России стоит задача попасть в десятку сильнейших национальных команд рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) к 2030 году, передает Sport24.

Отмечается, что данная информация опубликована в информационном буклете Российского футбольного союза (РФС).

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Сейчас сборная России располагается на 50-м месте в рейтинге. Согласно «Стратегии 2030» национальная команда должна войти в топ-40 к 2019-2020 году, а к 2020-2025 — в топ-20.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал травму полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.