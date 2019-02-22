Дирекция Универсиады отреагировала на информацию о живущих в ангаре волонтерах

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Дирекция зимней Универсиады 2019 года в Красноярске отрицает информацию, что волонтеры живут в неблагоприятных условиях, передает РИА «Новости».

Ранее красноярская телекомпания на официальном сайте опубликовала видео, на котором несколько мужчин разместились в ангаре или палатке. Запись была размещена под заголовком «Волонтеры Универсиады пожаловались на условия проживания».

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«Клиентские группы дирекции — это волонтеры, спортивные делегаты, судьи. Спортсмены, спортивные делегаты будут жить в атлетической деревне в кампусе СФУ. Порядка трех тысяч человек там будут жить. Кроме того, волонтеры будут жить на базе СФУ в комплексе общежитий «Перья». Там же разместятся технические делегаты. По остальным людям я ничего не могу сказать», — сказал представитель дирекции.

Зимняя Универсиада состоится в Красноярске с 2 по 12 марта.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец прокомментировала отказ Украины от участия в зимней Универсиаде 2019 года.