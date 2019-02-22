Овечкин мечтает сыграть матч НХЛ в Москве

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о критике болельщиков «Торонто Мэйпл Лифс» в адрес нападающего столичного клуба Тома Уилсона, передает «Советский спорт».

Канадец, родившийся в Торонто, забросил победную шайбу в ворота «кленовых листьев» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Надеюсь, я сыграю когда-нибудь с «Торонто» в Москве, в своем родном городе. Уж я бы тогда тоже «зажег». Что касается сегодняшнего матча, то нужно отдать должное Холтби. Здесь даже говорить много не надо. Он делал огромные «спасения» и держал нас в игре, — приводит слова хоккеиста Washington Post.

Ранее сообщалось, что гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Торонто».