Кадыров назвал наказание Нурмагомедова унижением Кавказа
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о наказании для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова за потасовку после поединка против ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».
Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать россиянина на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо заплатить $50 тыс.
Политик считает, что наказания для бойцов несоразмерны.
«Все было сделано для того, чтобы наши ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь», — написал Кадыров в инстаграме.
Глава Чечни также высоко оценил кавказский характер, который проявил российский боец.
«Далеко идущие планы западных кавказофобов не удались. Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы и Зубайра Тухугов наглядно показали, что даже все деньги и вся слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести», — сказал он.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором, прошедший 6 октября на турнире UFC 229, завершился в четвертом раунде победой россиянина. После боя чемпион в легком весе накинулся на тренера ирландца, а секунданты россиянина напали на Макгрегора.
Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался о будущем российского бойца.
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Тот, кто берет на себя нелегкую задачу воспитания молодёжи, особенно наших горских ребят, должен понимать, что в этом деле нужны яркие примеры и конкретные дела. В этом смысле, я считаю, нашему Кавказу повезло. Достаточно проследить недавний путь Хабиба Нурмагомедова @khabib_nurmagomedov и Зубайры Тухугова @zubairatukhugov. Это, как вы знаете, был тернистый путь, в течении которого было все, и болтовня, и подлость, и оскорбления, и провокации... В общем все было сделано для того, чтобы наши ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь. Об этом свидетельствует сам итог - посмотрите на чудовищную несоразмерность наказания, присуждённого нашим бойцам и этому чванливому ирландцу-провокатору Конору Макгрегору @thenotoriousmma. Однако, далеко идущие планы западных кавказофобов не удались. Безоговорочная для Хабиба и позорная для Конора победа была блестяще одержана, а те, кто исподтишка нанес оскорбления в адрес родителей и нашей религии получили по заслугам. Эти парни наглядно показали, что даже все деньги и вся слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести. Они продемонстрировали всем, что сила духа до скончания века будет несоизмеримо выше любой мышечной массы, даже если её величина будет необъятной. О чем это говорит? В первую очередь о достойном воспитании, которое эти горцы получили в своих семьях, где строго почитается религия Ислам и древние обычаи наших мудрых предков... У меня нет ни малейших сомнений в том, что, и Хабиб, и Абубакар @abubakar_nurmagomedov , и Зубайра, хоть сию минуту, могут отобрать бойцовский пояс любого достоинства у самого сильного соперника. И сделают это так, что ими будут восхищаться не только верные друзья, но и достойные враги. Как говорил мой дорогой Отец Ахмат-Хаджи: «Да восторжествует справедливость!» АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХ1У АКБАР!!!