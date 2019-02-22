Кадыров назвал наказание Нурмагомедова унижением Кавказа

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о наказании для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова за потасовку после поединка против ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать россиянина на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо заплатить $50 тыс.

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Политик считает, что наказания для бойцов несоразмерны.

«Все было сделано для того, чтобы наши ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь», — написал Кадыров в инстаграме.

Глава Чечни также высоко оценил кавказский характер, который проявил российский боец.

«Далеко идущие планы западных кавказофобов не удались. Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы и Зубайра Тухугов наглядно показали, что даже все деньги и вся слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести», — сказал он.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором, прошедший 6 октября на турнире UFC 229, завершился в четвертом раунде победой россиянина. После боя чемпион в легком весе накинулся на тренера ирландца, а секунданты россиянина напали на Макгрегора.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался о будущем российского бойца.