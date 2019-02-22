«Зенит» и «Краснодар» не сыграют с киевским «Динамо» в 1/8 финала ЛЕ
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций вынес решение, согласно которому российские «Зенит» и «Краснодар» не смогут сыграть с киевским «Динамо» в рамках 1/8 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
В июле 2014 года было впервые принято решение, по которому необходимо было разводить при жеребьевках еврокубков клубы из России и Украины в связи с напряженным отношениями между странами.
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При этом команды из одной ассоциации смогут сыграть друг с другом. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 22 февраля в 15.00 по московскому времени.
Ранее Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ.