Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

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Союз европейских футбольных ассоциаций назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, передает «Советский спорт».

Претендентами стали нападающий «Зенита» Сердар Азмун, форвард «Зальцбурга» Патсон Дака, полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия и хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

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Азмун забил два мяча в ответном матче против «Фенербахче» и отдал голевую передачу. Петербургский клуб выиграл со счетом 3:1, что позволило команде пройти дальше в 1/8 финала турнира.

Клубы, игроки которых оказались номинированы на эту награду, прошли в следующую стадию Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Семак не исключил возможность появления в «Зените» еще новичков.