Форвард «Краснодара» назвал победу над «Байером» маленьким праздником

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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала Лиги Европы, передает «Советский спорт».

В 1/16 финала турнира российский клуб встречался с немецким «Байером». Обе встречи завершились вничью — 0:0, 1:1. «Крансодар» вышел в следующий раунд благодаря выездному голу, который на свой счет записал Сулейманов.

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«Маленький праздник. Очень рады, что прошли. Насколько тяжело было обороняться в концовке игры? Они все пошли вперед. Угловых 5-6 в конце было, но мы выстояли, это показывает наш характер.

Мой гол со штрафного? Мы тренируем штрафные лет пять. Почувствовал уверенность и сказал Перейре, что буду бить я. Вот так и вышел гол», — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что нападающий «Байера» крайне разочарован результатом матча с «Краснодаром».