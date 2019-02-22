Форвард «Краснодара» назвал победу над «Байером» маленьким праздником
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала Лиги Европы, передает «Советский спорт».
В 1/16 финала турнира российский клуб встречался с немецким «Байером». Обе встречи завершились вничью — 0:0, 1:1. «Крансодар» вышел в следующий раунд благодаря выездному голу, который на свой счет записал Сулейманов.
«Маленький праздник. Очень рады, что прошли. Насколько тяжело было обороняться в концовке игры? Они все пошли вперед. Угловых 5-6 в конце было, но мы выстояли, это показывает наш характер.
Мой гол со штрафного? Мы тренируем штрафные лет пять. Почувствовал уверенность и сказал Перейре, что буду бить я. Вот так и вышел гол», — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что нападающий «Байера» крайне разочарован результатом матча с «Краснодаром».