Медведева рассказала о крупных переменах в своей жизни

<img src="//img.gazeta.ru/files3/621/12199621/RIAN_5789440.HR-pic905-895x505-22737.jpg">

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в ее жизни скоро настанут большие перемены, передает РИА «Новости».

После успешного проката в короткой программе в финале Кубка России спортсменка поделилась, что к изменениям она подводила себя около двух лет.

Реклама

Если честно, это небольшой секрет. Прошло не очень много времени. Это связано с моим телом. Поэтому через месяц-два я смогу рассказать, что это именно мой стиль жизни. Сейчас я пока промолчу», — сказала Медведева.

По итогам короткой программы Медведева лидирует.

Ранее Медведева поделилась эмоциями от победы в короткой программе на КР.