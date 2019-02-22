Медведева рассказала о крупных переменах в своей жизни
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в ее жизни скоро настанут большие перемены, передает РИА «Новости».
После успешного проката в короткой программе в финале Кубка России спортсменка поделилась, что к изменениям она подводила себя около двух лет.
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Если честно, это небольшой секрет. Прошло не очень много времени. Это связано с моим телом. Поэтому через месяц-два я смогу рассказать, что это именно мой стиль жизни. Сейчас я пока промолчу», — сказала Медведева.
По итогам короткой программы Медведева лидирует.
Ранее Медведева поделилась эмоциями от победы в короткой программе на КР.