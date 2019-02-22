Медведева поделилась эмоциями от победы в короткой программе на КР

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Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась эмоциями после победы в короткой программе в финале Кубка России, передает «Советский спорт».

Также она отметила потрясающую поддержку болельщиков. Фигуристка отметила, что поддержку, которую она получила в Великом Новгороде, где и проходят соревнования, можно сравнить с той, которая была на чемпионате России в Саранске. После выступления Медведевой на лед стали бросать цветы и плюшевые игрушки.

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«Было так же громко как в Саранске. Потрясающе! Непонятно, откуда столько звука берется. Я не думала, на меня приехали или нет. Люди приехали смотреть фигурное катание. Я в этой программе оправдала ожидания тренеров и болельщиков — это главное», — поделилась она.

Ранее фигуристка Радионова похвалила короткую программу Медведевой в финале КР.