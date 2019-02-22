Сен-Пьер считает Нурмагомедова лучшим бойцом мира

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Легендарный боец смешанного стиля Жорж Сен-Пьер поделился мнением о российском спортсмене Хабибе Нурмагомедове, передает «Советский спорт».

Сен-Пьер, который объявил о завершении карьеры, поделился, что они пытались организовать бой с россиянином, но не сложилось.

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«Пытались организовать бой с Нурмагомедовым. Я знаю, что он этого хотел, так же, как и я. Но у UFC были другие планы. Я видел, что Хабиб сказал в Сети. Для меня самое интересное и самое страшное — драться с тем, кто неуязвим. Сейчас Нурмагомедов именно тот, с кем я хочу драться. Это было бы невероятно хорошо для моего наследия. В любом случае, Хабиб — лучший боец мира, и я желаю ему всего самого лучшего», — заявил Сен-Пьер на пресс-конференции.

Стоит отметить, что боец не проигрывал с 2007 года.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Хабиба Нурмагомедова хочет освободиться от контракта с UFC.