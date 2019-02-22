Бутырская высказалась о прокате Туктамышевой на Кубке России

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Российская фигуристка, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мнением о выступлении Елизаветы Туктамышевой в финале Кубка России, передает Sport24.

Фигуристка допустила грубую ошибку, упав после одного из своих прыжков во время короткой программы.

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«Если бы Лиза сделала тройной аксель чисто, то она бы была первой, потому что Женя не выставляет в своей программе лутц, значит, опять существуют проблемы с ребром. Туктамышева не может поехать на чемпионат мира с чистого листа, для этого нужны прокаты, где нужно просто проверить себя. Эти соревнования не для того, чтобы чисто кататься.

Чисто кататься надо на чемпионате мира, а не на каких-то других стартах. А то народ говорит, что она не фаворитка, когда у нее что-то не получилось. Она единственная, кто прыгает тройной аксель на данный момент у женщин, я не говорю про юниорок», — заявила Бутырская.

Ранее Бутырская высказалась об успехе Медведевой.