Бутырская: бывшая Медведева вернулась

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Российская фигуристка, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мнением о выступлении Евгении Медведевой в финале Кубка России, передает Sport24.

После короткой программы на турнире Медведева заняла лидирующую позицию.

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«Выступление Медведевой? Будем надеяться, что она пришла в себя. Женя перестала сильно дергаться перед стартом, потому что на ней была большая ответственность, и ей хотелось самой себе доказать, что она лучшая. Эту ситуацию она отпустила и показывает то, что умеет. Бывшая Женя, к которой мы привыкли, вернулась.

Хотя трудно по одному соревнованию судить… Медведева всегда боролась, и она умеет это делать, ей хочется поехать на чемпионат мира, ну а как? Надо катать чисто, без вариантов», — заявила Бутырская.

Ранее фигуристка Радионова похвалила короткую программу Медведевой в финале КР.