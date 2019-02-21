Жена Мамаева занялась творчеством в ожидании мужа из СИЗО

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Жена игрока «Краснодара» Павла Мамаева Алана в ожидании мужа из СИЗО «Бутырка» решила заняться творчеством, передает «Советский спорт».

Девушка начала варить и необычно украшать свечи. Изначально она делала это для себя и для знакомых. Однако ее подписчикам в инстаграме очень понравились работы супруги футболиста, и они начали просить ее сделать похожие свечи для них.

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«Паша, конечно, знает о моем хобби, и он рад, что у меня все получается. Цены начинаются от двух тысяч, самая дорогая свеча стоит десять тысяч рублей», — написала жена спортсмена в своем аккаунте в социальной сети.

Ранее в «Краснодаре» прояснили позицию клуба по Мамаеву.