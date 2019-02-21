Хромых раскрыла главную особенность занятий с Тутберидзе

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Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых в интервью «Газете.Ru» рассказала об особенностях тренировок в группе известного специалиста.

«Мне очень нравится, что в этой группе каждая тренировка отличается по-своему. Этери Георгиевна может с нами и пошутить. Вообще эта группа меня раскрыла. Я открылась всему миру, можно так сказать. Атмосфера здесь раскрепощенная. Сам с собой занимаешься, делаешь, что тебе надо, отрабатываешь нужные вещи.

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Раньше я была немногословной, не очень любила разговаривать на тренировках, сейчас же я стала общительнее», — отметила фигуристка.

Хромых выиграла финал Кубка России с личным рекордом — 201,06 балла. «Газета.Ru» вела подробную текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее ученица Тутберидзе призналась, что будет болеть в финале Кубка России за Евгению Медведеву.